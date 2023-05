Airuno, la fiera agricola più forte del maltempo: un successo… imprevisto!

Grande affluenza ieri pomeriggio ad Aizurro per la fiera agricola promossa dalla Lia insieme a Coldiretti

“Contenti di aver dato un’occasione di visibilità e di vendita alle aziende agricoli e artigianali del nostro territorio”

AIRUNO – Un successo imprevisto e quindi ancora più apprezzato! Ha colto nel segno la fiera agricola promossa ieri, domenica, ad Aizurro dalla Lia, libera imprenditoria associata, insieme a Coldiretti Lecco Como.

Dopo un inizio in sordina, dovuto al tempo freddo e piovoso, la manifestazione si è letteralmente scaldata nel pomeriggio, quando, complice il bel sole, molte persone sono arrivate in piazza Resegone per curiosare tra i prodotti esposti dalle bancarelle a chilometro zero della fiera agricola.

Diverse le offerte in vetrina, dai prodotti agricoli a quelli artigianali per offrire un’ampia gamma dei prodotti proposti dalle aziende del territorio. “Siamo molto soddisfatti perché abbiamo centrato l’obiettivo della manifestazione che era quello di creare un’opportunità di visibilità e di vendita per le aziende del territorio” commenta, a nome della Lia, Simone Tavola. “Voglio ringraziare Patrizia Formenti che mi ha aiutato a coordinare evento e tutti i preziosi volontari che hanno creduto in questa manifestazione”. Il grazie si estende anche agli Amici di Tino (il cui pranzo ha fatto registrare il tutto esaurito) e alla Pro Loco che insieme al Foto Club, ha allestito in loco un set fotografico. Grande riscontro anche per il punto lettura curato dalla biblioteca.

“Le aziende agricole e artigianali erano a loro volta molto contente della manifestazione e hanno già confermato la propria disponibilità a partecipare al prossimo appuntamento” conclude Tavola.