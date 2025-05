Airuno, la fiera agricola torna e raddoppia… le date

La manifestazione si terrà domenica 25 maggio e domenica 1° giugno

La fiera agricola, promossa dalla Lia (Libera Imprenditoria Airuno), ha ottenuto il contributo di Regione Lombardia

AIRUNO – Torna e raddoppia la fiera agricola, la manifestazione promossa per valorizzare le realtà agricole del territorio provando anche a rivitalizzare la frazione di Aizurro. Nata su impulso della Lia, libera imprenditoria Airuno, quattro anni fa, quasi per scommessa, l’iniziativa è stata capace, anno dopo anno, di crescere catalizzando l’interesse, sempre maggiore, di espositore e cittadini, tanto che ora è pronta a raddoppiare la proposta con due date, la prima in agenda domenica 25 maggio e la seconda domenica 1° giugno, sempre dal mattino alla sera.

Non solo. Oltre al consueto supporto di amministrazione comunale, Provincia e Parco del Curone, la fiera agricola è riuscita a intercettare anche l’interesse di Regione Lombardia che ha concesso un contributo all’evento. I motivi di questa scelta li ha ricapitolati il sottosegretario Mauro Piazza in conferenza stampa questa mattina: “Abbiamo a cuore il territorio e il suo sviluppo e siamo convinti della bontà della valorizzazione della filiera corta”.

Gli ha fatto eco la presidente della Provincia Alessandra Hofmann che ha evidenziato la doppia valenza della proposta airunese, capace di promuovere il settore agroalimentare a chilometro zero, valorizzando, al contempo, anche il territorio. “Giusto quindi – le sue parole – che le istituzioni supportino, tutte insieme, queste manifestazioni”.

Dal canto suo il sindaco di Airuno Gianfranco Lavelli ha posto l’accento sull’importanza di promuovere un evento in una frazione piccola ( i residenti superano di poco il centinaio) e abbarbicata tra i boschi del monte di Brianza, anche nell’ottica di dare vitalità e rilancio, anche turistico, al territorio. “Ringrazio di cuore la Lia e la Regione per il contributo e il sostegno” mentre Daniele Roncari della Lia ha voluto ribadire la mission del sodalizio di cui è vice presidente, ovvero contribuire, per quanto possibile, a ridurre burocrazia e tasse per gli imprenditori in modo da rendere più facile, per le aziende, il percorso di crescita e assunzioni.

E’ toccato poi al capogruppo di maggioranza Simone Tavola entrare nei dettagli della manifestazione che vuole rappresentare un ‘occasione di promozione e vendita per le aziende agricole del territorio. Dieci le realtà (tutte del Lecchese ad eccezione di una di Busnago) che coloreranno con le loro bancarelle la fiera agricola proponendo una ricca scelta di prodotti tra miele, vini, formaggi, frutti rossi e tanto altro. A impreziosire ulteriormente la manifestazione la presenza degli stand della Pro Loco, della biblioteca, dell’Hospice Il Nespolo con gli Amici di Tino pronti a rimboccarsi le maniche per la gestione di bar e cucina. Non solo. Prevista la presenza dei giochi gonfiabili per i bambini in entrambe le date mentre domenica 25 si potrà ballare sulle note della musica country e il 1° giugno ascoltare le canzoni proposte dal coro Stelutis di Brivio.

“Quest’anno proponiamo due date: l’obiettivo è arrivare il prossimo anno a confezionare il mese agricolo con quattro domeniche al mese” ha concluso Tavola mentre Piazza si è concesso una battuta finale: “In un periodo in cui si parla tanto di overtourism, il consiglio è quello di andare ad Airuno e scoprire quanto di bello ha da offrire”.