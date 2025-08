Airuno, la Torretta Fenaroli diventerà un info point: iniziati i lavori

L’intervento di ristrutturazione è stato finanziato con fondi del Distretto del Commercio

L’amministrazione comunale ha emesso un avviso pubblico per la concessione dell’immobile alle associazioni

AIRUNO – Cinquantamila euro per rimettere a nuovo la torretta Fenaroli, uno degli edifici simbolo del paese, trasformandola nell’info point di Airuno. E’ stata approvata mercoledì scorso, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, la delibera di variazione al bilancio relativa al contributo ottenuto dal Distretto del Commercio per l’intervento di manutenzione straordinaria del piccolo gioiello architettonico presente all’incrocio tra piazza Fenaroli e via Vittorio Emanuele II, nella zona delle scuole.

I lavori previsti riguardano il ripristino degli intonaci, il rifacimento di alcuni impianti, la sostituzione di infissi, la sistemazione della copertura e il trattamento delle pareti contro l’umidità.

Parallelamente ai lavori l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Lavelli ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso sul portale del Comune relativo alla concessione in uso dell’edificio alle associazioni. Il bando prevede che l’utilizzo del locale sarà esclusivo del sodalizio che otterrà il punteggio più alto partecipando all’avviso pubblico ottenendo l’uso dell’immobile per cinque anni. A suo carico avrà la manutenzione ordinaria dell’edificio, con il versamento di un canone di 400 euro a copertura parziale delle spese.

L’obiettivo dell’avviso pubblicato dal Comune è quello di aprire un info point che funga anche da ufficio turistico e culturale del distretto meratese oltre che di garantirsi la manutenzione ordinaria della “Torretta Fenaroli” insieme a due aiuole esterne, ovvero quella lungo via Vittorio Emanuele e l’area di verde di pertinenza dell’immobile oltre quella verde adiacente (di fronte al cortile scuola primaria).

Non solo. Il concessionario dovrà poi garantire la realizzazione di almeno due eventi organizzati dall’associazione a favore della cittadinanza.

Per partecipare al bando bisognerà protocollare la domanda entro il 6 agosto.