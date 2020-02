Airuno, l’Amministrazione presenta ‘Sentieri Sicuri’ ad Aizurro

L’incontro si è svolto questa mattina, mercoledì presso la sede degli Amici di Tino

Faccia a faccia con i componenti della Consulta di Aizurro

AIRUNO – L’obiettivo è chiaro: promuovere la frazione di Aizurro e tenere puliti i sentieri della zona collinare airunese. L’amministrazione comunale ha incontrato oggi, mercoledì, presso la sede degli Amici di Tino i componenti della Consulta di Aizurro per presentare il neonato progetto “Sentieri Sicuri”. Un’iniziativa, quest’ultima, che prevede un’intensa collaborazione con l’associazione Amici di Tino finalizzata alla valorizzazione della frazione di Aizurro e alla pulizia dei sentieri che si inerpicano sopra Airuno. Un’attenzione, quella rivolta alla frazione, mostrata dall’amministrazione Milani anche attraverso lo stanziamento di 2.500 euro aggiuntivi destinati proprio ad Aizurro.

Un progetto importante dopo l’uscita dal Plis

“Ringrazio in primis l’Associazione Amici di Tino per la collaborazione che andiamo a intraprendere – ha dichiarato il sindaco Alessandro Milani -. Il contributo annuale avrà due direzioni: servirà cioè a promuovere Aizurro mediante eventi e iniziative che già da tempo vengono organizzate e sono da sempre un grande successo e a sostenere il progetto Sentieri Sicuri, una nostra idea che prevede una serie di interventi annuali per il monitoraggio e la pulizia dei sentieri della zona collinare. Una scelta importante e concreta, a seguito della decisione dello scorso ottobre di uscire dal Plis Monte di Brianza. Ricordo che le altre associazione, come il Cai di Calco, potranno benissimo continuare a fare il loro prezioso lavoro”.

Riva: “Sentieri puliti dopo anni di mancato monitoraggio”

Anche il presidente della Consulta, nonché residente ad Aizurro, Enrico Riva si è dichiarato molto soddisfatto della collaborazione: “Il fine è avere, dopo anni di mancato monitoraggio, dei sentieri puliti su tutto il territorio collinare airunese. All’Amministrazione Milani interessa il bene e la pulizia dei sentieri, non le polemiche burocratiche sul Parco. Chi vuole dare una mano, è ben accetto”.

La convenzione verrà stilata nelle prossime settimane e presentata durante un’apposita assemblea pubblica ad Aizurro.