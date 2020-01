Airuno: l’anno nuovo inizia nel segno di stazione, boschi e pulizia del paese

Al via tre importanti operazioni varate dall’amministrazione comunale guidata da Alessandro Milani

L’obiettivo è rendere Airuno un paese più bello, pulito, accogliente e in ordine

AIRUNO – Una riguarda la stazione, l’altra i boschi e la terza infine l’intero paese. Stiamo parlando delle tre operazioni per la cura del territorio locale predisposte in questo avvio di 2020 dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Milani. Accomunate dalla finalità di rendere il paese più bello, accogliente e pulito, le tre iniziative hanno ambiti di azioni differenti. Lo precisa il capogruppo di CambiAmo Airuno Aizurro Simone Tavola: “La prima, denominata “Stazione Pulita”, consiste nella pulizia e tinteggiatura della sala d’attesa, da anni lasciata all’incuria, che verrà svolta da dei volontari nei prossimi giorni. Inoltre, grazie ad un accordo con Rfi, l’Amministrazione ha installato la porta automatica di accesso alla sala, tenendo così il locale chiuso nelle ore notturne. Resterà dunque aperto dalle 5 alle 23”.

Pulizia dell’ex sedime ferroviario insieme ad Rfi

“Boschi Sicuri” il secondo intervento, riguarda invece la zona collinare del paese: “Gli operatori di Rfi, coordinati dall’assessore Claudio Rossi, hanno svolto tre interventi di pulizia dell’ex sedime ferroviario. Gli addetti delle ferrovie continueranno il monitoraggio della zona per tutto l’anno. La pulizia è stata eseguita su un tratto di circa 1 Km, da tempo non curata e monitorata”.

Tutti coinvolti con “Paese Pulito”

L’ultima “manovra” riguarda invece l’intera comunità, che verrà coinvolta in Paese Pulito. “Il sindaco Milani, insieme agli agenti della Polizia Locale, ha visionato una vecchia ordinanza firmata dall’allora sindaco Moreno Fabbroni e ha aggiornato un insieme di regole volte al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni. Si tratta di una misura propedeutica al “Piano Cura del Verde 2020” che verrà approvato entro fine marzo. L’intento è infatti quello di coordinare gli sforzi comunali, la cittadinanza e le associazioni per mantenere maggiormente pulito il paese”. Da non dimenticare infine l’accordo raggiunto con Silea che si occuperà, a proprie spese ogni martedì, dello “svuota cestini” per le vie comunali.