Airuno, lavori alla scuola dell’infanzia, i bimbi trasferiti alla primaria

48 i bimbi iscritti, fino al 18 ottobre svolgeranno le attività didattiche presso le aule della scuola elementare

AIRUNO – L’Amministrazione Comunale comunica a tutti i cittadini che, a seguito di importanti lavori strutturali e di messa in sicurezza degli edifici della Scuola dell’Infanzia, i 48 bambini iscritti all’Infanzia di Airuno saranno temporaneamente insediati presso le idonee aule della Scuola Primaria che sono state predisposte in sicurezza per il regolare svolgimento delle attività didattiche, sino al 18 ottobre.

La Biblioteca – ubicata nelle aule della Scuola Primaria – è dunque trasferita temporaneamente fino al 18 ottobre presso la Sala Consiliare. Gli orari della Biblioteca resteranno invariati e si procederà con il servizio di interprestito provinciale per le prenotazioni dei libri.

“Si prevede il ritorno delle lezioni didattiche presso la Scuola dell’Infanzia, rinnovata a livello infrastrutturale dai lavori che dal periodo estivo si stanno svolgendo, il 18 di ottobre. Seguirà ulteriore comunicazione ufficiale in accordo con la dirigenza scolastica” hanno fatto sapere dal Comune.