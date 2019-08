Airuno, lavori in corso per il rifacimento della segnaletica stradale

Undici le strade e i parcheggi interessati dall’intervento

L’assessore Rossi: “Il piano strade è per noi una priorità”

AIRUNO – Lavori in corso in paese per il rifacimento della segnaletica stradale. Ben 11 le strade e i parcheggi pubblici interessati a questo intervento di miglioramento della segnaletica orizzontale. Dall’area del Municipio al parcheggio della Stazione, passando per i parcheggi di Via F. Kennedy, Via Postale Vecchia, Via Pertini, Via Consorziale, Via E. Toti fino alla Piazza Fenaroli, senza dimenticare l’oratorio e il parcheggio antistante la Scuola dell’Infanzia. Il sindaco Alessandro Milani ha emesso un’apposita ordinanza per garantire il regolare svolgimento di questi lavori.

Il commento del vice sindaco Rossi

“In campagna elettorale abbiamo preso un impegno: concentrare le risorse per un piano strade – afferma il vicesindaco e assessore al bilancio Adriana Rossi -. Nella prima variazione di bilancio infatti già abbiamo approvato 73.000 euro per nuove asfaltature nei tratti più urgenti di strada da utilizzare nell’immediato 2019 e questa settimana abbiamo dato il via libera al rifacimento della segnaletica orizzontale di 11 aree pubbliche. Tutta l’Amministrazione Comunale insieme al sindaco Milani si è data subito da fare per passare dalle parole ai fatti”.