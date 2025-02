Airuno, meno plastica e più risparmi con la casetta dell’acqua

In un anno erogati oltre 132mila litri d’acqua con un risparmio di plastica (3.536 chili) e di euro (17mila euro)

La casetta dell’acqua si conferma un’ottima alleata per l’ambiente

AIRUNO – Oltre 132mila litri erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 per un totale di 88.409 bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte e 3.536 chili di plastica risparmiata al territorio.

Sono numeri importanti, che si traducono in anche in petrolio non consumato (7.073 kg), acqua non utilizzata (61.887 litri) e anidride carbonica risparmiata (8.134 kg) quelli legati all’entrata in funzione della casetta dell’acqua ad Airuno.

Il bilancio dell’anno appena concluso vede riguarda anche le famiglie con un alleggerimento delle spese par a 17.682 euro (0,15 euro a litro).

Non solo. Grazie alla riduzione della produzione di bottiglie, sono stati evitati anche 9 viaggi di trasporto di tir, con una significativa riduzione di 2.352 litri di carburante e 13.099 kg di CO2, contribuendo ulteriormente a ridurre l’impatto ambientale della comunità.