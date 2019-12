Airuno, oltre 40 espositori per il primo mercatino dell’Airone

La manifestazione si terrà domenica 22 dicembre nella piazza del Municipio

Insieme agli espositori ci saranno anche tante altre iniziative, tra cui la mostra fotografica del FotoClub e il punto enogastronomico della Pro Loco

AIRUNO – Oltre 40 espositori hanno risposto all’appello lanciato un mese fa dall’associazione Libera Imprenditoria Associata decidendo di partecipare al primo mercatino natalizio airunese. E’ ormai tutto pronto per il “Mercatino dell’Airone”, promosso dalla Consulta Commercio e dall’associazione Lia per domenica 22 dicembre nella piazza del Municipio di Airuno in via Piazzagalli Magno. Soddisfatto della risposta ottenuta Rodolfo Manzocchi, presidente dell’associazione Lia: “Circa la metà degli espositori vengono da fuori paese e da altre province lombarde, abbiamo voluto creare un mercatino natalizio coniugando tradizione e innovazione. Ringrazio anche tutte le associazioni airunesi che durante la giornata organizzano delle proprie iniziative”.

Non solo espositori

Oltre ai diversi espositori, la manifestazione sarà arricchita dalla mostra fotografica del FotoClub, dal Punto Biblioteca, dalla Banda Giuseppe Verdi con degli intrattenimenti musicali a sfondo natalizio, dal punto enogastronomico promosso dalla Pro Loco, dallo stand “Natale Sportivo” dell’Olimpiagrenta e dai banchetti di altre associazioni locali.

“Abbiamo scelto di collocare il mercatino natalizio in centro paese – afferma il presidente della Consulta Commercio Simone Tavola – anche a seguito dell’iniziativa della Libera Imprenditoria Associata di illuminare, dopo tantissimi anni, il grande albero antistante il Municipio e la Via verso il Comune. A tutti i commercianti e imprese che hanno contribuito all’iniziativa volta a tutto il paese, va un sentito e sincero grazie”.