Airuno: Pasquetta in Rocca con la Pro Loco

Lunedì dell’Angelo torna l’appuntamento con la sagra dell’uovo sodo al Santuario della Rocca

Al mattino la messa mentre nel pomeriggio laboratorio di Giochi antichi per i bambini con la Pro Loco

AIRUNO – Si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento, tanto amato dagli airunesi, della sagra dell’uovo sodo al Santuario della Rocca di Airuno.

La festa si aprirà alle 11 con la celebrazione della messa, seguita dall’aperitivo e dal pranzo comunitario con pasta, uova sode, salamelle, patatine fritte e hot dog. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, largo ai bambini con il laboratorio di “Giochi Antichi” per la realizzazione di alcuni giochi del passato scelti tra quelli doti di semplici meccanismi che mettono in movimento le parti mobili come piccole leve, fili. Età consigliata dai 5 anni.

Al termine merenda offerta dalla Pro Loco Airuno. Alle 15.30 è prevista la recita del rosario. Durante la giornata sarà attivo un servizio navetta a cura della Parrocchia di Airuno.