Airuno, polizia locale: arrivano due agenti in “prestito”

L’amministrazione comunale deve tamponare la situazione dopo il trasferimento del comandante e il prossimo pensionamento dell’unico agente rimasto

Il sindaco Milani: “L’obiettivo è avere il comandante per settembre. L’emergenza Covid ha bloccato tutte le procedure concorsuali”

AIRUNO – Un agente entrato in servizio da martedì e un altro che arriverà a breve in modo da riuscire a garantire, in maniera alternata, il servizio con l’obiettivo di avere, una volta concluse le procedure concorsuali bloccate dal coronavirus, un nuovo agente in pianta stabile in Comune. Sono questi i traguardi prefissati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Milani alle prese con qualche difficoltà sul fronte della copertura del servizio di polizia locale. Dopo il trasferimento del comandante Luca Bianchi qualche mese fa, passato in servizio a Barzanò, l’amministrazione comunale si è trovata a dover fare i conti con il prossimo pensionamento, a partire dal 1° luglio, dello storico agente Claudio Bonfanti.

Dal 26 maggio sindaco responsabile della Polizia locale

Proprio per questo motivo, dal 26 maggio, il sindaco ha assunto la responsabilità delle funzioni della Polizia Locale, in modo da poter dunque sbrigare le pratiche amministrative necessarie e di competenza.

“Prima dell’emergenza sanitaria Covid19 che voglio precisare non è ancora conclusa, il Comandante della Polizia aveva chiesto la mobilità volontaria ed ottenuto il trasferimento presso un altro Comune – puntualizza il primo cittadino – Una volontà, quella di un dipendente che vuole compiere una nuova esperienza lavorativa, che la nostra Amministrazione piace tenere conto al netto di particolari situazioni di necessità ed emergenza. A causa del Covid, non è stato purtroppo possibile svolgere il concorso bandito dalla Provincia e previsto nei primi mesi dell’anno ed è stato anche impossibile trovare sostituiti già di ruolo presso altri Comuni, perché tutti impegnati nello straordinario controllo del territorio del proprio Comune. Per questo, abbiamo chiesto il supporto ai Carabinieri ed alla Polizia, che avete visto presenti anche sul nostro territorio”.

Il passaggio in Consiglio comunale il 19 giugno

Non solo. Il Comune ha dovuto effettuare un’importante modifica allo Statuto Comunale (art.20) mediante l’inserimento del comma 3 dell’articolo110, propedeutica al fine di prevedere forme flessibili per la copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale e della nuova formulazione dell’articolo 110 del Decreto legislativo n. 267/2000.

Nel Consiglio Comunale del 19 Giugno, si è provveduto ad approvare tale modifica e dopo i 30 giorni di pubblicazione, si potrà procedere con un secondo passaggio burocratico per poter poi procedere, in ultima e terza fase, con l’opportuna selezione per individuare la figura idonea al ruolo, in base alle candidature. Coperta la situazione contingente grazie al supporto a tempo parziale di due agenti in “prestito” da altri Comuni, l’obiettivo è quello di rinforzare in maniera stabile l’organico: “Vogliamo avere per settembre un comandante e due agenti di supporto“.