Airuno, quattro giorni di eventi per la festa patronale

Fotografia, teatro, animazione per bambini, musica, buon cibo e l’imperdibile palo della cuccagna

La manifestazione è promossa dalla Pro Loco insieme al Comune e alle altre associazioni del paese

AIRUNO – Un programma ormai consolidato e in grado di intercettare gli interessi e i gusti di grandi e piccini. Mancano ormai pochi giorni all’avvio della festa patronale dei Santi Cosma e Damiano, ricorrenza che vede in cabina di regia, per l’organizzazione delle iniziative a corredo del programma religioso, la Pro Loco. E’ il presidente Matteo Tavola a sottolineare la vitalità di questa manifestazione, capace di creare aggregazione tra le associazioni. “Grazie alla complicità dell’amministrazione comunale e alla collaborazione di diverse realtà del paese, siamo riusciti a confezionare un bel programma”.

Giovedì fotografia, venerdì teatro

Si comincia giovedì 19 con l’incontro alle 21 in sala consiliare a cura del Foto Club Airuno che proporrà un viaggio fotografico intitolato “Spettacolo della natura: flora, fauna e paesaggi da tutto il mondo”. Venerdì sarà invece la volta del teatro alle 21 al cineteatro Smeraldo con “Terra matta”, monologo portato in scena con successo dall’attore meratese Stefano Panzeri.

Sabato sera il palo della cuccagna

Sabato invece sarà possibile ammirare la mostra fotografica dei pittori locali in palestra (dalle 11 alle 18), mentre nel pomeriggio l’area intorno alla scuola dell’infanzia sarà animata con diverse attività. Dalle animazioni per bambini con truccabimbi, giochi e spettacoli (dalle 17.30) all’apertura dello stand gastronomico con cassouela e altri piatti tipici (a partire dalle 19). In serata poi musica anni 60, 70 e 80 con il duo Theo e Susanna e alle 21.30 l’apprezzatissimo palo della cuccagna (per iscrizioni e info 348 0998781).

Una domenica tutta da vivere

Ricco il programma anche di domenica con le bancarelle dell’artigianato e della creatività che andranno a colorare la zona del mercato. Durante la giornata si susseguiranno mostre, letture e animazione per i bambini, musica e gonfiabili. Alle 11 poi messa in chiesa, seguita alle 12 dall’aperipranzo presso la Curt del Macelaar (info 340 2970480). Alle 12.15 apertura poi dello stand gastronomico con piatti tipici e pizzeria mentre alle 18.45, a chiusura della festa patronale, processione per le vie del paese.