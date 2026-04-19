Airuno. Raccolti 60 kg di rifiuti grazie ai volontari di Plastic Free

Quattordici ecowarriors hanno ripulito il paese dai rifiuti abbandonati per strada

Ornella Pozzoni: “È bello vedere l’entusiasmo dei giovani nel prendersi cura del proprio territorio”

AIRUNO – Un’altra giornata all’insegna del rispetto e alla tutela dell’ambiente quella che si è svolta sabato, 18 aprile, ad Airuno insieme ai volontari di Plastic Free che in sole due ore hanno raccolto ben 60 kg di rifiuti.

“Un risultato concreto che dimostra quanto il volontariato possa fare la differenza per l’ambiente – commenta la referente Plastic Free Ornella Pozzoni-. Grazie all’amministrazione comunale di Airuno e a tutti i volontari che hanno dedicato tempo ed energie a questa iniziativa”.

“Il valore di questi momenti va oltre la pulizia, significa prendersi cura del proprio territorio, dare l’esempio e costruire una comunità più consapevole. In poche ore abbiamo respirato aria “pura”, condiviso esperienze e rafforzato legami, perché il volontariato è anche socialità, collaborazione e senso di appartenenza. Un segnale positivo arriva anche dai più giovani. Oggi, infatti, tra noi c’erano due ‘nuove leve’ che si sono già entusiaste e pronte a partecipare alla prossima giornata di pulizia ad Airuno”.