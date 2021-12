Airuno, scuole chiuse oggi per il sopralluogo post terremoto

Materna, primaria e medie chiuse oggi, lunedì, ad Airuno per permettere il sopralluogo post sisma

Il sindaco: “Abbiamo preferito verificare con cura che non vi fossero stati danneggiamenti. L’ispezione ha confermato la sicurezza delle scuole”

AIRUNO – Scuole chiuse questa mattina, lunedì 20 dicembre, ad Airuno per verificare la staticità degli edifici che ospitano la scuola materna comunale, la scuola primaria e la secondaria di primo grado. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Milani ha infatti deciso di effettuare questa mattina un sopralluogo con il responsabile dell’ufficio tecnico e dei professionisti del settore per assicurarsi che gli edifici non avessero riportato conseguenze a seguito delle scosse del terremoto, con epicentro Bonate, avvertite in maniera forte e chiara anche nel Meratese nel tardo pomeriggio di sabato.

“Lo abbiamo fatto per scrupolo e per accertarci della sicurezza degli edifici che ospitano i nostri bambini” le parole del primo cittadino che ha parlato di un “giusto” sopralluogo. “Abbiamo contattato i tecnici già sabato, subito dopo il sisma, ma non è stato possibile organizzare l’uscita prima di questa mattina. Per cui abbiamo deciso di sospendere l’attività didattica per questa mattina”. L’ispezione ha certificato che tutte e tre i plessi airunesi godono di buona salute e non sono stati danneggiati in alcun modo dalle scosse telluriche.

“Domani quindi i ragazzi torneranno quindi regolarmente in classe” conclude Milani.