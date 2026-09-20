Airuno. Straordinario successo per l’iniziativa promossa da Plastic Free Lecco

Raccolti 130 kg di rifiuti in sole 2 ore ad Airuno

Un’importante opera di sensibilizzazione civica per il futuro del paese

AIRUNO – Venti volontari, tra cui sei giovani leve, si sono rimboccati le maniche e, nonostante il caldo, hanno dedicato due ore del proprio tempo alla tutela dell’ambiente. Il risultato concreto di questo impegno straordinario è stato la raccolta di ben 130 kg di rifiuti sul territorio comunale di Airuno.

Un bottino purtroppo importante che comprende tantissimi mozziconi di sigaretta, lattine, bottiglie di plastica, oltre a carte, cartacce e numerosi altri materiali abbandonati incivilmente. Un quantitativo enorme recuperato in un arco temporale così ristretto che lancia un forte segnale alla cittadinanza. Il tempo dedicato all’ambiente non è mai tempo perso, ma è per la comunità un vero e proprio investimento nel territorio e nel futuro.

All’iniziativa ambientale è seguita una doverosa serie di ringraziamenti rivolti a tutti i protagonisti della giornata. Un grande riconoscimento è stato indirizzato all’Amministrazione Comunale di Airuno, costantemente presente e vicina ai volontari di Plastic Free, e a Silea SpA per il prezioso supporto che riserva sempre a queste iniziative.

Il ringraziamento più grande va soprattutto ai volontari di Plastic Free Lecco, che con impegno, entusiasmo e spirito di squadra dimostrano ancora una volta come ogni singolo cittadino possa fare realmente la differenza per la salvaguardia della natura.