L’iniziativa promossa dalla Pro Loco nell’ambito della festa patronale

Annullato per maltempo il mercatino dell’artigianato in programma per domani, domenica

AIRUNO – Grande successo nel pomeriggio di oggi, sabato, per lo spettacolo di burattini “Gioppino e la principessa stregata” portato in scena nella bella cornice del parco Anita Pizzagalli Magno da poco inaugurato. La rappresentazione all’aperto, promossa dalla Pro Loco presieduta da Thierry Averna, ha fornito l’occasione di trascorrere un bel pomeriggio seguendo con attenzione e partecipazione la storia, narrata in un dialetto bergamasco accessibile a tutti, di Gioppino e della sua bella innamorata, regalando al pubblico presente, formato da bimbi, genitori e nonni, risate e divertimento.

L’iniziativa rientra nel novero di proposte organizzate per la festa patronale dei Santi Cosma e Damiano.

Viste le pessime previsioni meteorologiche, il direttivo della Pro Loco ha deciso di annullare il mercatino dell’artigianato e della creatività in programma domani, domenica, lungo via Postale Vecchia. Confermati invece tutti gli altri eventi che si terranno al chiuso. Alle 10 in biblioteca premiazione di biblioestate, alle 16 al cineteatro Smeraldo il concerto della Banda giovanile di Oggiono (prenotazioni al numero 340 297 0480) e alle 16.30 appuntamento in biblioteca con Nati per leggere.

Per l’ingresso alle iniziative serve il green pass oppure certificato vaccinale /tampone così come previsto delle normative vigenti.