Airuno, troppi incivili in giro: ecco le foto trappole contro i rifiuti

L’amministrazione Milani annuncia un giro di vite per punire un malcostume purtroppo diffuso

Nel mirino, grazie alle foto trappole, l’abbandono delle deiezioni canine e dei sacchetti di rifiuti domestici

AIRUNO – I regolamenti, con tanto di divieti e relative sanzioni, sono in vigore da un po’, ma purtroppo il malcostume non si è ancora fermato. E così l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Milani ha deciso non solo di rammentare ad airunesi e non cosa comportano i regolamenti di igiene e decoro urbano e quello di polizia urbana, ma anche di intensificare i controlli, utilizzando anche delle fototrappole.

Due in particolare i malcostumi contro i quali questa campagna di sensibilizzazione è rivolta, ovvero l’abbandono di sacchetti contenuti rifiuti domestici nei cestini comunali destinati allo scarico di piccoli rifiuti prodotti al momento per strada e l’abbandono di deiezioni canini su strade, marciapiedi e aree verdi.

Comportamenti entrambi passibili di multa visto che in un caso si viola il regolamento di igiene e decoro dell’ambiente urbano (sanzione da 50 a 300 euro) e nell’altro quello di polizia urbana (sanzioni da 25 a 500 euro).

“Viste le numerose segnalazioni che indicano anche i trasgressori e il malcontento che questi genieri di maleducazione generano, si procederà a una più rigorosa verifica delle violazioni anche mediante l’utilizzo di nuovi strumenti innovativi come le foto trappole” si precisa in una nota pubblica sul sito internet del Comune di Airuno, ribadendo l’invito ad armarsi semplicemente di buona volontà e spirito civico.