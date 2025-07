Airuno, volontari di PlastiFree al lavoro in via 1° Maggio

Ritrovate macerie da demolizione

AIRUNO – Nella giornata di venerdì alcuni volontari PlasticFree del gruppo di Lecco hanno ripulito da rifiuti abbandonati la via 1 Maggio a Airuno. In fondo alla via sono state ritrovate, abbandonate, macerie da demolizione.

“Le macerie edili – spiega Ornella Pozzoni, referente – sono i materiali di scarto prodotti durante lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione di edifici. Questi materiali, spesso classificati come rifiuti speciali, includono calcinacci, mattoni, cemento, ceramica, legno e altri materiali di scarto da costruzione. È fondamentale smaltire correttamente le macerie edili, seguendo le normative specifiche per evitare sanzioni e danni ambientali”. Dopo l’intervento sono stati rapidamente allertati gli uffici preposti.