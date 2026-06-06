Al “Greppi” premiati i vincitori del concorso letterario “Parole dalla Villa”

Il concorso letterario è giunto alla 20esima edizione

Divisi per biennio e triennio, gli studenti hanno potuto presentare elaborati di narrativa, poesia e saggistica (solo triennio)

MONTICELLO BRIANZA – Si è tenuta giovedì mattina, 4 giugno, la cerimonia di premiazione del concorso letterario promosso ormai da vent’anni a questa parte all’interno dell’istituto Greppi per dare agli studenti la possibilità di esprimere la propria creatività.

Intitolato quest’anno “Parole dalla Villa – in ricordo di Livia Dean”, il concorso, organizzato dalle professoresse Francesca Maggioni e Barbara Battistella, è stato suddiviso in diverse categorie, distinte per biennio e triennio, di narrativa e poesia a tema libero. Da quest’anno, solo per le classi del triennio, si è aggiunta anche una nuova sezione di saggistica, in cui i partecipanti hanno potuto cimentarsi nella scrittura di un testo critico-filosofico.

“Un elemento che non cambia è invece chi ha decretato i vincitori: una giuria formata

da docenti, che hanno scremato le proposte che sono state consegnate e da studentesse, che hanno valutato i testi e argomentato le loro preferenze durante l’incontro della giuria. Sono state davvero capaci e precise, talvolta persino più severe di noi docenti!” ha commentato la prof.ssa Maggioni.

“Oltre alla gloria, si vince anche un premio sostanzioso: tutti i vincitori, infatti, ottengono buoni libro da spendere in una libreria del territorio” ha aggiunto la prof.ssa Barbara Battistella.

Durante la cerimonia, i docenti hanno letto le motivazioni per l’assegnazione dei premi ed estratti significativi dei testi vincitori; gli studenti-scrittori, poi, hanno risposto ad alcune domande poste proprio dalle studentesse della giuria.

L’evento è stato allietato anche dal contributo musicale di alcuni studenti: Filippo Marzi di 3IK al pianoforte, Alessio Sesti di 3SA al trombone, Riccardo dell’Era di 4IB al trombone e Nike de Quattro di 3SB al pianoforte.

Di seguito i titoli dei lavori e i nomi degli studenti premiati

Narrativa biennio

Terza classificata: Elyana Ghahremani Jajin classe 1LB con “Sta volta sappiamo per

cosa stiamo lottando”

Seconda classificata: Nausika Celeste Cerrato classe 2SA con “Eterno novembre”

Prima classificata: Mirea Del Fabbro classe 2SA con “Mezzogiorno della vita”

Terza classificata: classe 1LB con “Sta volta sappiamo per cosa stiamo lottando” Seconda classificata: classe 2SA con “Eterno novembre” Prima classificata: classe 2SA con “Mezzogiorno della vita” Poesia biennio

Terza classificata: Valentina Sirtori classe 2LB con “Loto”

Seconda classificata: “Scomparire” (di una studentessa che ha scelto di rimanere anonima)

Prima classificata: Melissa Canali classe 1EC con “Dove cresce il silenzio”

Terza classificata: classe 2LB con “Loto” Seconda classificata: “Scomparire” (di una studentessa che ha scelto di rimanere anonima) Prima classificata: classe 1EC con “Dove cresce il silenzio” Saggistica triennio

Prima classificata: Elisa Corti classe 4LB con “La verità non è innocente”

Prima classificata: classe 4LB con “La verità non è innocente” Narrativa triennio

Seconda classificata: Elettra Mazza classe 3SA con “Il processo di Socrate”

Prima classificata: Alessandra Mauri classe 4EA con “Alle 6.24 decido di restare”

Seconda classificata: classe 3SA con “Il processo di Socrate” Prima classificata: classe 4EA con “Alle 6.24 decido di restare” Poesia triennio

Terza classificata: Elisa Frigerio classe 4SA con “Che faresti?”

Seconda classificata: Alessandra Mauri classe 4EA con “Il delitto commesso nel silenzio”

Prima classificata: Alice Berardi classe 4EA con “Blasfemo è l’amore”

GALLERIA FOTOGRAFICA