Al Greppi un nuovo murales grazie al progetto Street art

MONTICELLO – All’istituto superiore Greppi di Monticello continua il progetto “Street art”. Dopo la realizzazione dei murales all’ingresso principale, nel cortile interno e su alcune scalinate, con ”Il sentiero” si aggiunge ora un ulteriore tassello.

La nuova opera è stata realizzata durante la settimana dei Greppi Days 2026, e copre uno spazio tra i più attraversati da studenti, docenti e genitori: la scalinata che conduce al piano interrato, alla Palestra 2 e agli spazi dei colloqui scuola – famiglia.

L’ideatrice del progetto è una studentessa della classe 5LB, Tea Pescialli, presenza costante al gruppo Street Art e da sempre impegnata nelle attività culturali dell’istituto, dal coro al teatro. Alla realizzazione ha collaborato un gruppo eterogeneo di studenti provenienti da diverse classi dell’istituto, che si sono messi a disposizione con colori e pennelli per arricchire di bellezza uno degli spazi comuni.

Sulle due pareti contrapposte, prima grigie e spoglie, si possono ammirare ora due scene apparentemente opposte ma in realtà complementari, che offrono due sguardi diversi su un soggetto simile.

Sulla parete destra, per chi osserva dalla balconata delle scale, compare un murale dal linguaggio pittorico post-impressionista: pennellate grezze, colori accesi, un paesaggio che si richiama ai modelli di Gauguin e Van Gogh. “L’immagine ci trasporta in una dimensione onirica, lontana nel tempo: una figura femminile, di spalle, osserva l’orizzonte, dove si scorge una villa appena accennata”, commenta la professoressa Maria Concetta Torre, docente di Storia dell’arte e responsabile del progetto. “Il messaggio è chiaro: l’auspicio di una scuola nuova, nella quale preminente sia il dialogo con la natura e il territorio circostante”.

Sulla parete opposta si sviluppa una scena dal taglio realistico, che cattura un momento tipico della quotidianità scolastica: sullo sfondo domina la facciata di Villa Greppi, da cui si snoda il sentiero che la collega all’istituto. In primo piano, la narrazione visiva si concentra su due elementi chiave: uno studente in motocicletta, definito da forme spigolose e colori vibranti, simbolo di una gioventù pronta a partire verso il futuro, e una panchina rossa che spicca sul prato verde. Quest’ultima, attraverso un netto contrasto cromatico, richiama l’impegno civile della scuola e la sua partecipazione attiva nella lotta contro la violenza di genere.

”È un cammino di crescita personale e spirituale, dal sogno alla sua realizzazione”, aggiunge la professoressa Torre.

Le due figure, infatti, pur differenti per epoca e stile, rappresentano in realtà due punti di vista diversi sulla stessa scena, come un sogno e la sua realizzazione concreta.

“Il sentiero” è solo l’ultimo passo di un percorso artistico molto più ampio: il progetto Street Art, nato nell’anno scolastico 2021/2022 sotto l’egida del Rotary. Sebbene inizialmente la rete coinvolgesse diversi istituti, oggi l’iniziativa continua a fiorire esclusivamente a Villa Greppi, sostenuta dalla guida artistica della prof.ssa Torre, dall’entusiasmo di un gruppo studentesco che si rinnova di anno in anno e dal sostegno convinto del dirigente, Dario Maria Crippa.

Fondamentale è inoltre il supporto di Daniele Bianchi, ex studente dell’istituto, oggi dirigente di Opiquad e socio del Rotary. Il contributo continuativo di quest’ultimo, avviato lo scorso anno, ha permesso la nascita di “FuturGREPPI”, il murales che dal giugno 2025 decora la parete della Palestra 2. Per celebrare questa sinergia e ringraziare ufficialmente Bianchi per l’attenzione rivolta alla creatività dei ragazzi, è stata affissa una targa commemorativa in loco ed è stato organizzato un momento di premiazione per riconoscere ufficialmente l’eccellente lavoro svolto dagli studenti e dalla docente.

Questo traguardo non celebra solo la conclusione di un’opera, ma conferma Villa Greppi come un laboratorio vivo, dove il dialogo tra scuola, territorio ed ex studenti trasforma gli spazi comuni in luoghi di bellezza e riflessione.