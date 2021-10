Il servizio navetta dalle stazioni di Cernusco e Olgiate sarà introdotto dal 10 ottobre

Il presidente Molgora: “Iniziativa gratuita e sperimentale per testare un modo di accesso più sostenibile al Parco del Curone”

MONTEVECCHIA – Al Parco del Curone con le navette. L’innovativo servizio verrà sperimentato da domenica prossima, 10 ottobre e per le successive domeniche 17, 24 e 31 ottobre, in modo da permettere ai visitatori di godere delle bellezze dell’oasi verde della Brianza senza generare un eccessivo flusso veicolare.

L’iniziativa è gratuita ed è stata introdotta dall’ente con sede a Cascina Butto in vista di un mese, ottobre, caratterizzato dalla presenza delle castagne e dal desiderio di molte persone di raggiungere il parco per raccoglierle. L’invito è anche quello di restare sui sentieri senza entrare nei boschi che sono in gran parte privati.

Il servizio sarà attivo dalle 10 alle 17, con cadenza ogni 20 – 30 minuti circa, con partenza dalle stazioni di Cernusco Merate e Olgiate Calco e arrivo nella Valle del Curone e ritorno verso le stazioni.

“Il nostro obiettivo è ridurre il traffico automobilistico diretto verso i luoghi più sensibili dell’area protetta, dove già si applicano restrizioni ai mezzi in ingresso e non è disponibile un numero significativo di parcheggi – puntualizza il presidente Marco Molgora – . L’iniziativa ha carattere sperimentale, ed è finalizzata a verificare l’effettivo interesse dei visitatori nei confronti di questa modalità di avvicinamento all’area protetta”. Non solo. “Il servizio risulta di particolare interesse per i residenti, per chi giunge in treno e, per chi intende avvalersi dell’ampia disponibilità di parcheggi presso le stazioni, in particolare quella di Cernusco- Merate”.

I Volontari del Parco saranno presenti per fornire le prime informazioni oltre a materiale

informativo. Si prevede un tempo di attesa massimo di 20-30 minuti tra una navetta e la successiva, per poter salire sul mezzo sarà necessario esibire il green pass.

Il servizio sarà sospeso in caso di maltempo e se ne darà comunicazione sul sito istituzionale https://www.parcocurone.it/