Al Parco del Curone con la navetta: buona la prima

Il servizio navetta per il parco del Curone è partito oggi, domenica, dalle stazioni di Olgiate e Cernusco

Soddisfatto il presidente Molgora: “Meno auto che entrano nel nostro Parco”

CERNUSCO / OLGIATE – Ha riscosso successo il servizio di accompagnamento al Parco del Curone con la navetta introdotto da oggi, domenica 10 ottobre, in via sperimentale dall’ente con sede a Cascina Butto con l’obiettivo di scoraggiare l’utilizzo della macchina per chi intende raggiungere i sentieri e le attività ricettive presenti nell’oasi verde brianzola.

Due i punti di raccolta dei “visitatori” individuati in un servizio che verrà affinato dopo le prime settimane di rodaggio, fondamentali per capire i flussi e le necessità di chi intende scoprire le bellezze del Parco del Curone: una navetta parte infatti dalla stazione di Cernusco mentre l’altra da quella di Olgiate avendo come destinazione la prima Bagaggera e l’altra la frazione di Spiazzo, vicino alle due Galbusere (bianca e nera).

Promossa in maniera gratuita ed effettuata con bus da 19 posti di Linee Lecco, il servizio è attivo esclusivamente alla domenica dalle 10 alle 17, con frequenza ogni 25 minuti circa. Questa mattina, il presidente del Parco del Curone Marco Molgora ha voluto testare con mano la bontà della proposta, salendo a bordo della prima navetta in partenza da Cernusco. “Sono rimasto stupito della quantità di persone in attesa della navetta – ha dichiarato il numero uno di Cascina Butto -. Mi hanno riferito che a Olgiate c’è stato un afflusso minore. Domani verificheremo con precisione i dati al fine di capire se è possibile introdurre già qualche correttivo”.

Del resto non stupisce che la stazione di Cernusco, posta più a sud e vicino all’area del Monzese e del Milanese, zone di attrazione per Montevecchia e le sue colline, abbia fatto registrare numeri più alti. “Quello che è importante che siamo riusciti a tenere fuori dalla Valle del Curone auto che sarebbero andate a intasare le strade e i parcheggi, in una domenica come quella di oggi caratterizzata, complice la bella giornata di sole, da un’alta affluenza al parco”.

Il servizio è confermato per le prossime domeniche di ottobre e verrà sospeso in caso di maltempo dandone comunicazione sul sito istituzionale https://www.parcocurone.it/