Al via la nuova stagione del Foto Club Libero Pensiero tra appuntamenti storici e grandi novità

Ricca programma di eventi, mostre e serate a tema da settembre a dicembre
Spazio anche al grande evento FIAF 2027 e alle serate d’autore aperte a tutti
MERATE – Entra ufficialmente nel vivo la stagione del Foto Club Libero Pensiero, che ha reso noto il nuovo e fitto calendario di appuntamenti per gli ultimi mesi del 2026. Una programmazione ricca di eventi, che spazia dalle serate tecniche alle mostre d’autore, passando per gite sociali, concorsi intercircoli e momenti di formazione e confronto dedicati all’arte della fotografia.
Il calendario di settembre si apre subito con i primi incontri tecnici e preparatori in sede, affiancati dalla gita in Emilia Romagna in programma dall’11 al 13 settembre, la cui cena con proiezioni e ricordi è già fissata per martedì 13 ottobre. Tra gli appuntamenti di rilievo del mese spicca, sabato 26 settembre alle 15:30 a Merate, l’inaugurazione della 12ª edizione di M.I.F. presso Villa Confalonieri, che vedrà tra i protagonisti l’esposizione della socia Sara Pelladoni.
Nel mese di ottobre, invece, ci sarà una serie di eventi legati principalmente alla rassegna M.I.F. a Villa Confalonieri, con ospiti di spicco del panorama fotografico nazionale e internazionale.
Si comincia giovedì 1 ottobre con Marco Monari e la sua fotografia di viaggio, seguiti venerdì 2 ottobre da Roberto Mutti con “Il verso di Milano”. Tra gli altri appuntamenti di grande richiamo figurano l’inaugurazione della mostra “Se fioriscono i binari” di Roberto Mutti giovedì 8 ottobre alla Gelateria Spini Robbiate.
L’incontro con Vincenzo Gerbasi sarà venerdì 9 ottobre, mentre il workshop di fotografia di teatro di sabato 10 ottobre. Poi giovedì 15 ottobre ci sarà la selezione delle immagini per l’importante Evento Fotografico FIAF 2027. Chiudono il mese la proiezione del docufilm su Paolo Cognetti “Fiore mio” (venerdì 16 ottobre all’Auditorium Giusy Spezzaferri) e la serata d’autore con Angelo Pirovano giovedì 29 ottobre.
Il programma di novembre aprirà lo spazio a importanti collaborazioni, come quella con l’Accademia Internazionale Arte Moderna (AIAM Lecco), che martedì 10 novembre porterà a Merate la fotografa e artista visiva Nicoletta Cantore, nota per i suoi reportage in terre di confine e conflitti. Spazio poi alle serate d’autore con Susanna Melesi (giovedì 12 novembre), al torneo fotografico a tema “La mia città” (martedì 17 novembre), ai racconti di viaggio di Stefano Moretti (giovedì 19 novembre) e alle serate di lettura portfolio aperte a tutti i soci (giovedì 26 novembre).
Infine, il mese di dicembre vedrà l’ospitata del Gruppo Lariano giovedì 3 dicembre, la pianificazione del nuovo anno associativo giovedì 10 dicembre e, come da tradizione, il momento conviviale della cena sociale fissata per mercoledì 16 dicembre 2026, prima della pausa natalizia e della riapertura prevista per il 7 gennaio 2027.
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