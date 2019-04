Il primo maggio il primo appuntamento con “Quater pass adree al lac”

L’11 maggio la festa inaugurale: Piazza Prinetti diventerà una palestra a cielo aperto

MERATE – E’ ai nastri di partenza Merate per lo sport, manifestazione giunta alla 34esima edizione ed entrata ormai a far parte della tradizione della città. Una rassegna importante diventata un’occasione per le associazioni del territorio di promuovere le iniziative intraprese mettendo in mostra le tante attività, anche di aggregazione e socializzazione, svolte. Si comincia domani, 1° maggio, con la rinomata camminata Quater Pass Adree al Lac, promossa dall’Ussgb Sartirana. Il programma prevede il ritrovo al bar dell’oratorio alle 8.30 con partenza libera e chiusura delle iscrizioni alle 9.30. La camminata è di circa 10 chilometri ed è aperta a tutti.

Inaugurazione ufficiale sabato 11 maggio

Merate per lo sport verrà poi ufficialmente inaugurata sabato 11 maggio con la festa in programma dalle 14 alle 20. Per l’occasione Piazza Prinetti si trasformerà in una palestra a cielo aperto con campetti da basket, pallavolo e calcio.Non mancherà neanche la palestra di arrampicata del Cai né i tatami per le dimostrazioni di judo e karate e per le esibizioni di danza e ginnastica. Le associazioni che non potranno o non riusciranno ad allestire le strutture idonee a svolgere l’attività sportiva, saranno comunque presenti con dei banchetti espositivi.

Le premiazioni dello sportivo dell’anno

Nel corso del pomeriggio si terrà anche la premiazione dello sportivo dell’anno. La scelta è ricaduta su Sofia Bonanomi, giovane atleta mezzafondista della Merate Atletica Promoline. “Sofia ha raggiunto risultati d’eccellenza a livello nazionale ed ha anche ottenuto un premio dal Miur per meriti scolastici” puntualizza soddisfatta l’assessore allo Sport Silvia Sesana.

Il 19 l’inaugurazione del sentiero dei filari di pioppi

Tra i tanti eventi che coloreranno Merate per lo sport, un posto di riguardo lo merita l’inaugurazione del sentiero “dei filari” che costeggiando villa Subaglio porta al lago di Sartirana. Realizzato già da qualche mese, il sentiero è già usato da moltissimi camminatori e atleti del territorio e verrà inaugurato ufficialmente domenica 19 maggio con la camminata “Dalla Torre al lago”.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO