Al via MeravigliosaMerate: tre domeniche di teatro e giochi gratuiti per le famiglie

Da giugno ad agosto una rassegna estiva dedicata a tutti i bambini e le bambine in cerca di avventure

Il 7 giugno il primo appuntamento con il gioco libero in via Baslini

MERATE – Prende il via a Merate una nuova iniziativa estiva pensata per unire comunità, gioco e cultura. Nasce così la prima edizione di “MeravigliosaMerate – Rassegna Teatrale per Famiglie”, una manifestazione interamente a ingresso gratuito rivolta ai bambini/e e alle famiglie che popolano il territorio durante la stagione estiva.

Il progetto si svilupperà lungo l’arco dei mesi di giugno, luglio e agosto 2026, proponendo un appuntamento fisso al mese, sempre di domenica, per un totale di tre giornate all’insegna del divertimento sano, della creatività e della condivisione sociale.

La rassegna è inserita all’interno del cartellone de “I luoghi del lago, dei colli e dei monti” (Festival di Teatro dei Burattini in Provincia di Lecco, giunto alla sua 3^ edizione),

potendo contare sulla direzione artistica d’eccellenza della compagnia Il Cerchio Tondo –

Teatro di Marionette e Burattini. L’iniziativa è realizzata con il fondamentale sostegno e la collaborazione del Comune di Merate e organizzata dall’associazione Il Cerchio Tondo.

Il primo appuntamento: domenica 7 Giugno dedicato al “Gioco Libero”

L’inaugurazione della rassegna si terrà domenica 7 giugno, dalle 14.30 alle 19.30,

trasformando cia Carlo Baslini a Merate in una grande area ludica a cielo aperto. La via si

riempirà di eco-giochi e installazioni realizzate con materiali riciclati, tutti da sperimentare e scoprire. L’evento vedrà la partecipazione delle storiche e apprezzate compagnie “Il Cerchio Tondo” e “Pane e Mate”, che cureranno tre diversi e affascinanti allestimenti interattivi dedicati a tutte le età: “Un carico di giochi”, “Di tubo in tubo” e “I viaggi di Giovannino Perdigiorno”.

In caso di maltempo: Le attività non verranno annullate, ma si svolgeranno regolarmente al

coperto presso i locali dell’Area Cazzaniga.