Alla marcia della pace di Assisi con Progetto Osnago

Si raccolgono adesioni per partecipare alla marcia della pace di Assisi

La tradizionale marcia della pace si terrà domenica 21 maggio

OSNAGO – Alla marcia della pace con Progetto Osnago. L’associazione osnaghese ha infatti deciso di organizzare anche quest’anno un pullman per partecipare alla tradizionale manifestazione pacifista in programma domenica 21 maggio.

Il programma della trasferta prevede la partenza sabato 20 maggio alle 7 dal parcheggio del campo da calcio in viale John Lennon angolo Via Gorizia con rientro domenica 21 maggio in tarda serata.

La quota di partecipazione (invariata rispetto all’ultima volta) è di 100 euro a persona comprensivi di viaggio in pullman GranTurismo, sosta ad Arezzo durante il viaggio di andata; cena, pernottamento e prima colazione a Perugia

Per informazioni e iscrizioni: Tiziana Molgora tizia.beppe@gmail.com Elena Gandolfi elena.gandolfi@gmail. 339 3597911

Il pagamento della quota va effettuato all’iscrizione presso la Saletta degli “Anta” Osnago(di fianco alla pizzeria Circolone) dalle 20.30 alle 21.30 di lunedì 20 e 27 marzo e lunedì 3, 17 e 24 aprile.