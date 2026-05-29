Alla Rsa Nobili di Viganò grande successo per la “Giornata della bellezza”

Una domenica speciale con estetista e parrucchiere all’interno della struttura

Solo una delle tante iniziative della Rsa: “Cura di sé e attività migliorano l’autostima delle nostre ospiti”

VIGANO’ – Una nuova originale iniziativa si è svolta nei giorni scorsi alla Rsa Nobili di Viganò. La struttura, infatti, ospita abitualmente diversi eventi e attività ricreative come il concerto a sorpresa prima di colazione con il violino del professore di musica Silvio Moscatelli che ha favorito un dolce risveglio per gli ospiti, oppure come l’incontro sull’arte del merletto e del pizzo con Agnese Molinelli.

“L’introduzione delle terapie non farmacologiche, come la pet therapy con petherapydr.dog (sostenuta da Aido Sirtori Barzanò Viganò) e la clownterapia con vip Brianza doc, hanno portato beneficio e benessere ulteriore ai nostri ospiti – ha raccontato il responsabile del Servizio Educativo Davide Pellegrino -. Nella giornata di domenica 17 maggio ci siamo inventati la ‘Gionata della bellezza in Rsa’: estetista e parrucchiere impegnate a truccare, pettinare e a fare manicure alle nostre signore. E’ stata una domenica speciale, perché la cura di sé e le attività di estetica migliorano l’autostima. Per l’estate sono previste nuove interessanti iniziative”.