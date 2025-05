“Alla scoperta della Costituzione”: successo per la giornata della legalità ad Airuno

La serata si è tenuta venerdì scorso in biblioteca

Al centro dell’incontro i diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione

AIRUNO – Grande partecipazione venerdì sera in biblioteca per la serata promossa in occasione della “Giornata della Legalità”, un evento significativo che ha visto la cittadinanza riunirsi per approfondire i principi fondamentali della Costituzione italiana.

L’incontro, moderato da Matteo Tavola, ha visto come protagonista l’avvocato Silvia Schenatti, che ha presentato il suo lavoro intitolato “Alla scoperta della Costituzione”.

L’appuntamento ha offerto l’opportunità di analizzare e mettere a fuoco alcuni articoli della Carta Costituzionale, in particolare quelli relativi ai “diritti inviolabili”. Tra questi, sono stati discussi il diritto di libertà, il diritto all’istruzione e il diritto di uguaglianza, pilastri della democrazia italiana.

Un momento è stato dedicato al ricordo di Giovanni Falcone, della sua scorta e di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per difendere e affermare questi diritti fondamentali.

Franco Riva, presidente della Commissione Biblioteca, ha espresso piena soddisfazione per la numerosa affluenza e il successo dell’iniziativa: “Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita di questa serata, sottolineando l’importanza di eventi che promuovono la consapevolezza e il rispetto della legalità e dei valori costituzionali”.