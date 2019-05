Assegnata la borsa di studio della Scuola di Musica A. Guarnieri del Consorzio Brianteo Villa Greppi

La borsa di studi ricorda la musicista e chitarrista scomparsa nel 2017

MONTICELLO – La giovane violinista Arianna Bandera vincitrice della seconda edizione della Borsa di studio “Patrizia Rebizzi”, anche quest’anno messa in palio dalla Scuola di Musica A. Guarnieri del Consorzio Brianteo Villa Greppi e promossa in memoria della chitarrista nonché storica insegnante dell’Istituto.

Una giornata di selezioni che, come per la passata edizione, si è tenuta il primo maggio e che ha visto la commissione giudicatrice conferire un totale di sei premi ad altrettanti allievi dell’Istituto che ha sede a Villa Mariani.

Accanto alla prima classificata, alla quale è stata assegnata una somma pari a 700 euro destinata a coprire, com’è finalità del premio, parte della retta di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020, altri cinque musicisti particolarmente meritevoli.

Si tratta, nell’ordine, della violoncellista Monica Pilotti (alla quale è stata assegna una borsa da 200 euro), del pianista Alessio Carruggio e del violinista Nicola Scaramella (a loro la borsa da 150 euro, ex aequo), della flautista Giulia Corti e della clarinettista Valentina Giannessi (borsa da 100 euro, ex aequo).

Un’iniziativa, la Borsa di studio, che oltre a tenere vivo il ricordo di Patrizia Rebizzi, scomparsa circa due anni fa, intende permettere ai vincitori di proseguire con maggiore facilità i rispettivi studi musicali.

“La Borsa di studio intitolata a Patrizia Rebizzi – commenta Marta Comi, Presidente del Consorzio – è il modo in cui il Consorzio Brianteo Villa Greppi e i docenti della Scuola di Musica A.Guarnieri vogliono ricordare un’insegnante che ha fatto della musica la sua vita e che per moltissimi anni ha insegnato musica nella nostra scuola. Non potevamo che ricordarla incoraggiando e aiutando i nostri allievi a proseguire negli studi musicali. È un ringraziamento a lei e un incitamento agli studenti della scuola a prenderne esempio”.