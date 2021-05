Lo sciopero promosso dalle organizzazioni sindacali è diventato anche occasione per ribadire che il Mandic non va ridimensionato

Mancanza di personale e scarse progettualità: “Non basta una nuova colonna laparoscopica per dire che si salva l’ospedale di Merate”

MERATE – Denunciare la cronica mancanza di personale e di progetti e chiedere maggiori garanzie e sicurezza per i lavoratori. Sono i motivi alla base del presidio convocato questa mattina, venerdì, davanti all’ingresso dell’ospedale San Leopoldo Mandic.

Uno sciopero che a Merate si è inevitabilmente legato con i timori e le preoccupazioni, denunciate dal personale medico e infermieristico in una petizione, che il presidio di via Cerri venga sempre più ridimensionato, diventando di fatto poco appetibile anche per l’utenza. Proprio per questo motivo, questa mattina anche diversi sindaci del Meratese hanno voluto portare il loro saluto ai lavoratori in sciopero esprimendo solidarietà e vicinanza per la situazione ospedaliera.

“Siamo qui per dire no al depauperamento del Mandic” ha detto il sindaco di Calco Stefano Motta, ricordando anche lo scontro istituzionale con Asst e Ats per la questione dei centri vaccinali di prossimità. Presenti alla manifestazione anche i sindaci di Paderno Gianpaolo Torchio, Missaglia Bruno Crippa, Osnago Paolo Brivio, il vice de La Valletta Brianza Peter Sironi, l’assessore Fabio Crippa di Casatenovo. Presenti tutti i consiglieri comunale del gruppo di minoranza Cambia Merate mentre nessuno esponente della maggioranza meratese è stato visto fare capolino al presidio.

Eloquenti gli striscioni affissi all’ingresso con scritto: “Basta finte cooperative che sfruttano i lavoratori. Più diritti”. Seguito da un affondo duro verso i vertici Asst: “Via i dirigenti incapaci di nomina politica. Più merito”.

Il sindacalista Usb Francesco Scorzelli ha sottolineato il rischio di una continua privatizzazione dell’ospedale rimarcando il timore che si possa ripetere quanto successo con i vaccini: “Negli ultimi mesi abbiamo perso molto personale e ora corriamo il rischio di perdere anche 25 infermieri. Non possiamo dirci tranquilli per il futuro del Mandic perché abbiamo acquistato una nuova colonna laboroscopica” ha detto riferendosi a quanto detto dal direttore generale Paolo Favini durante la conferenza stampa di lunedì scorso.

Roberta Di Virgilio della Uil ha invece voluto evidenziare il gran lavoro svolto dal personale ospedaliero durante l’emergenza Covid: “Adesso siamo noi a chiedervi di non lasciarci solo. Un appello che rivolgiamo a tutti i cittadini e alle istituzioni”.