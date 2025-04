Alpini. Il premio Ugo Merlini agli studenti di 2^B delle medie de La Valletta Brianza

Il premio è stato consegnato ieri sera, sabato, in chiesa parrocchiale a Brivio durante il concerto di Pasqua

Il riconoscimento è andato a premiare i tanti lavori svolti in classe sui valori, le tradizioni e gli insegnamenti delle penne nere

LA VALLETTA BRIANZA – Gli studenti della 2^ B della scuola media dell’istituto comprensivo Pointinger hanno vinto la borsa di studio istituita dagli alpini di Lecco alla memoria di Ugo Merlini.

La consegna del prestigioso premio è avvenuta ieri, sabato, nella chiesa dei Santi Sisinio, Martirio ed Alessandro di Brivio durante il concerto di Pasqua del Coro “Grigna” dell’associazione nazionale Alpini, Sez. di Lecco.

Il riconoscimento, dal valore economico d 2.500 euro, è stato attribuito per via dei tanti progetti svolti dagli studenti dell’Istituto Comprensivo con sede a Rovagnate, durante l’anno scolastico in corso e quelli passati, sui valori, le tradizioni e gli insegnamenti delle penne nere.

Presente alla cerimonia di consegna del premio anche il sindaco Marco Panzeri che ha voluto esprimere i più vivi complimenti e ringraziamenti ai ragazzi che hanno svolto il progetto premiato, ai loro insegnanti, in particolare alle professoresse Alessandra Riva e Marica Delli Bovi, al dirigente scolastico, Prof. Paolo D’Alvano e ai rappresentanti dell’Ana, Sez. di Lecco per l’organizzazione della serata ed il premio assegnato”.

Non solo. “Un grande ringraziamento, infine, al capogruppo Carlo Brambilla e a tutti i membri del gruppo alpini “Monte San Genesio” per la proficua collaborazione con i nostri studenti e la costante presenza sul nostro territorio”.