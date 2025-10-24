Alzaia dell’Adda: dopo la frana, pronto il bypass per il percorso ciclopedonale

Sabato 25 verranno presentati i lavori realizzati per bypassare la frana del 2024

Un importante traguardo per ristabilire il collegamento ciclopedonale lungo l’alzaia del fiume Adda

PADERNO D’ADDA – Pronto il bypass pedonale provvisorio lungo circa 500 metri, che consentirà di riaprire il transito del percorso ciclo-pedonale, interrotto dal maggio 2024 a causa di una frana. Domani, sabato 25 ottobre, nel primo pomeriggio, allo Stallazzo, verranno presentati i lavori svolti dalla Provincia di Monza e Brianza e sarà possibile anche percorrere a piedi il tratto realizzato.

L’intervento, dal costo di circa 60mila euro, rientra nella fase 1 dei lavori, ora conclusi e ha comportato la realizzazione di un tracciato alternativo modellato direttamente sul sedimento naturale, con materiali reperiti in loco e senza abbattimento delle alberature esistenti. “La larghezza del percorso varia tra 1,5 e 2,5 metri, in funzione delle condizioni del terreno e della vegetazione – spiegano, con una nota, dalla Provincia -. Sono stati installati cancelli di regolazione del transito, parapetti di protezione e messa in sicurezza del ponticello esistente. I lavori hanno comportato anche la rimozione del materiale franato e la messa in sicurezza del fronte instabile, con l’installazione di reti metalliche provvisorie”.

Sempre da Monza, fanno sapere che “attualmente è in corso il procedimento autorizzativo per l’apertura al pubblico del bypass, che sarà aperto ufficialmente nelle prossime settimane e sarà gestito congiuntamente dal Comune di Cornate d’Adda, dal Parco Adda Nord e dal Comune di Paderno d’Adda, attraverso un piano di gestione emergenza dedicato”.

Quanto effettuato verrà mostrato sabato pomeriggio allo Stallazzo, intorno alle 14, al termine convegno promosso dalla Cooperativa Solleva per festeggiare i primi 10 anni di presenza sul territorio. All’incontro, in programma dalle 10 in sala consiliare a Robbiate, prenderanno parte Luciano Gualzetti, Adriano Tomba ed Eugenio Cominicini per confrontarsi sui bisogni dell’uomo nel nuovo millennio.