AmaMerate, ecco i vincitori del contest di San Valentino promosso dalla Pro Loco

AmaMerate è stato promosso dalla Pro Loco in occasione di San Valentino

Una trentina i partecipanti: premiati con un aperitivo per due i primi sei classificati a suon di like

MERATE – C’è chi si ha scelto il suggestivo scenario del lago di Sartirana e chi invece ha preferito sbucare attraverso i cuori rossi posizionati in centro e nelle frazioni.

Circa una trentina di persone ha preso parte al contest AmaMerate promosso dalla Pro Loco sui social in occasione di San Valentino, la festa degli innamorati.

Tra questi, sei persone, ovvero quelle che hanno ottenuto il maggior numero di like, godranno dell’aperitivo per due persone messo a disposizione grazie alla collaborazione di La Vineria Merate e del Panificio Tamandi. Si tratta di (in ordine di classifica) Alessio Frizziero, lavavyesse, eleonora_elo87,supermari24, cristianatorazza e mottii12.

I prossimi appuntamenti con la Pro Loco saranno sabato 25 febbraio con la sfilata di Carnevale avente per tema “Com’è profondo il mare” mentre sabato 11 marzo le vie del centro torneranno a colorarsi con le bancarelle del Vintage Market. Sabato 18 marzo spazio allo spring poetry slam mentre il 25 marzo è in agenda la trasferta a Milano con visita al Duomo e al centro storico.