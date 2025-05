Anche a Brivio arrivano i Cuori di biscotti Telethon: banchetto nel fine settimana

Il banchetto sarà allestito sabato 10 e domenica 11 maggio in piazza Frigerio

Attraverso ogni donazione sarà possibile sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare

BRIVIO – I “Cuori di biscotti” Telethon arrivano anche a Brivio. L’iniziativa, che coniuga solidarietà e golosità, è in programma per il fine settimana in occasione della festa della mamma. I volontari Telethon saranno presenti in piazza Frigerio sabato 10 e domenica 11 maggio dalle 8.30 alle 18 con orario continuato.

I cuori di biscotto saranno disponibili in tre gusti, ovvero arancia di Sicilia, gocce di cioccolato e cacao e saranno in vendita nelle scatole a al prezzo di 15 euro. Se si acquistano tre scatole, il totale verrà scontato a 40 euro. Attraverso ogni donazione sarà possibile sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.