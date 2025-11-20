Anche a Merate arriva il Black Friday con sconti fino al 50% nei negozi

Dal 28 al 30 novembre un weekend di sconti nei negozi aderenti al Black Friday Merate

L’iniziativa è promossa dal Comune insieme all’associazione La nostra mela e Confcommercio

MERATE – Sconti del 20, 30 e perfino 50% riconoscibili con i bollini di colore giallo, verde e rosso. Su impulso dell’amministrazione comunale e grazie al supporto di Confcommercio Lecco e dell’associazione La Nostra Mela, i commercanti della città lanciano “Black Friday Merate”, iniziativa in programma nel prossimo fine settimana e precisamente venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 novembre proponendo un weekend dedicato agli sconti, incentivando così gli acquisti nei negozi di vicinato.

La proposta rappresenta una bella novità per il tessuto commerciale cittadino e ha visto l’adesione di una trentina di realtà commerciali meratese, distribuite tra il centro, viale Verdi e l’area commerciale di via Bergamo. A partecipare anche bar e ristoranti proponendo la formula del black breakfast, black lunch e black dinner con consumazioni e menù a tema e prezzo speciale pensate per arricchire l’offerta del weekend.

“Siamo contenti dell’adesione ricevuta” commenta l’assessore al Commercio Gianpiero Airoldi. “Siamo consapevoli che il commercio di vicinato viva un periodo non facile, a livello generale: un’iniziativa com questa punta a rivitalizzare l’interesse verso le attività cittadine a cui va un grande grazie per essersi messe in gioco e aver accettato questa sfida. Ringraziamo anche Confcommercio, con cui abbiamo stilato un protocollo d’intesa, per la collaborazione e l’aiuto per questa iniziativa con particolar riguardo all’aspetto promozionale”.

Ogni commerciante verrà dotato di palloncini, di colore giallo, verde e rosso, per allestire le vetrine e indicare così l’adesione al Black Friday (riconoscibile anche dall’apposita vetrofania): ogni esercente deciderà, in completa autonomia, quali prodotti mettere in saldo e con che percentuale di sconto. Non solo. Ciascuno sarà libero di proporre liberamente altre formule di scontistica come per esempio 3×2, Gift Card o buoni sconto per acquisti futuri.