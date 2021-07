Anche a Merate c’è Util’Estate tra lavoretti al lago di Sartirana e ‘pulizie’ in centro

Il progetto vede coinvolti dieci ragazzi dai 15 ai 18 anni

Coordinati da un educatore, si stanno occupando da lunedì di eseguire alcuni lavoretti di manutenzione al lago di Sartirana e in centro

MERATE – Al mattino sono impegnati al lago di Sartirana con lavori di sistemazione della passerella in legno mentre al pomeriggio, dopo la pausa pranzo al centro don Minzoni, svolgono attività in centro, con interventi che si stanno concentrando ora sui portacontatori. Sono dieci i ragazzi che stanno partecipando all’iniziativa Util’Estate promossa nell’ambito di Piazza l’idea di Retesalute.

Il progetto è partito da lunedì anche a Merate con il gruppo di giovani, tutti di età compresa tra i 15 e i 19 anni, sono seguiti dall’educatore Mattia Sacheli della cooperativa La grande casa. Questa mattina l’assessore ai Servizi sociali e all’istruzione Franca Maggioni ha voluto incontrare i ragazzi alla foce del lago di Sartirana congratulandosi con loro per la dedizione che stanno mostrando in attività rivolte al bene della collettività. “Crediamo molto in questa iniziativa e ogni anno infatti la proponiamo convinti che rappresenti una buona possibilità per gli adolescenti per prendere dimestichezza con delle attività e mansioni pratiche che possono rivelarsi utili anche in futuro”.