La festa a Merate per il trionfo italiano agli Europei

Bandiere tricolore, gente in strada e caroselli di auto

MERATE – Piazza invasa dai tifosi anche a Merate per la vittoria dell’Italia agli Europei. Le vie del centro si sono colorate di rosso, di bianco e di verde dopo l’ultima parata di Gigio Donnarumma.

Tantissime le persone, soprattutto giovanissimi, che non hanno voluto rinunciare a festeggiare in compagnia con indosso le bandiere e in mano le trombette per urlare al cielo la gioia della vittoria.

Immancabile anche il giro con le auto intorno al centro, a percorrere il quadrilatero tra viale Lombardia, via Manzoni, piazza Prinetti e piazza degli Eroi in un corteo di cori e di clacson in cui non sono mancati neppure i fumogeni.

Sold out anche per la proiezione della finalissima sul maxischermo allestito in piazza Libertà, dietro al Comune, grazie all’iniziativa promossa dalla Pro Loco.

Gli organizzatori sono riusciti a organizzare al meglio l’evento controllando gli ingressi e facendo rispettare le regole anti Covid a tutti i presenti, restati con il fiato sospeso fino all’ultimo… rigore prima di potersi lasciare andare a un grido liberatorio di gioia.