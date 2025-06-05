Anche a Olgiate arriva Street Art: l’arte educativa di strada

Appuntamento alla Polisportiva Aurora domenica 29 giugno

L’iniziativa vedrà la partecipazione del noto writer B-Simo

OLGIATE MOLGORA – Una giornata dedicata all’arte urbana e all’espressione creativa dei giovani: si terrà domenica 29 giugno alla Polisportiva Aurora di Olgiate Molgora (via Aldo Moro 1), “Street Art – Arte Educativa di Strada”, un evento aperto alla cittadinanza che unisce creatività, socialità ed educazione.

L’iniziativa porta la firma di Piazza l’Idea, il servizio per le politiche del Meratese e Casatese e del writer B Simo, famoso per diversi murales realizzati nel territorio.

A partire dalle 10 e fino alle 19 ragazzi e ragazze avranno l’opportunità di partecipare al laboratorio di street art, cimentandosi con tecniche e materiali propri di questa forma artistica. Un’occasione per esplorare il potere comunicativo dell’arte urbana e per riflettere sui temi dell’identità, del territorio e della partecipazione attiva.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Olgiate Molgora, la Consulta giovani del paese, Piazza l’Idea e altri partner territoriali impegnati nella promozione del protagonismo giovanile.

Il programma della giornata prevede l’inizio delle attività alle 10 con le prime pennellate e tocchi di colore sul murales collettivo. Dopo pranzo, si proseguirà con il murales, mentre alle 15 i volontari della Croce Rossa di Olgiate proporranno sei attività a tappe (4 ludiche e 2 informative). Terminato questo intervento, si tornerà a lavorare al murales che verrà poi inaugurato alle 18 con l’aperitivo offerto dal bar “Uno in Due” alla presenza anche dei volontari Croce Rossa e dell’Amministrazione Comunale.

A seguire DJ set a cura di Holy Chapel.

Per iscrizioni CLICCA QUI