Anche a Paderno posizionata con Ora Basta una panchina rossa

La panchina rossa è stata posizionata in via Airoldi

PADERNO – “No alla violenza sulle donne, no al silenzio. Non sei sola. Chiama il 1522”. Firmato Ora Basta. Anche a Paderno, su impulso del gruppo Ora Basta di Merate, è stata posizionata una panchina rossa in occasione della giornata internazionale di eliminazione della violenza sulle donne.

Ad occuparsi del restauro e della decorazione sono stati i ragazzi e le ragazze della Consulta Giovani sotto la supervisione di Claudio La Brocca, che nel rispetto delle vigenti normative anti covid, si sono alternati a lavorare sulla panchina del parco giochi di via Airoldi. E così dopo averla carteggiata, i ragazzi si sono rimboccati le maniche e, armati di pennelli e spray, hanno dipinto la seduta di rosso scrivendo anche una frase a tema per commemorare le vittime di femminicidio.