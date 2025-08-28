Anche al Parco del Curone arriva il festival del Ben – Essere in natura

Il 27 e 28 settembre sono in programma attività dedicate a riconnettersi con la natura

Previste una serie di proposte pre e post festival del Ben – Essere in natura

MONTEVECCHIA – Anche al Parco del Curone è iniziato il festival del Ben-Essere in natura, realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia.

A fine settembre, e precisamente il 27 e 28 settembre, si terrà a Cascina Butto un intero weekend dedicato al riconnettersi con la natura, con attività sensoriali guidate da figure professionali coinvolte da anni nell’educazione ambientale del Parco. La proposta è pensata per tutte le età, con particolare attenzione a chi vive situazioni di fragilità o difficoltà.

L’iniziativa è integrata e impreziosita da attività pre e post festival. Dal 1° al 26 settembre sarà possibile infatti fare una visita al Parco per una giornata durante la quale si parteciperà attivamente alla preparazione dei laboratori per i due giorni del Festival, oppure anche programmare una passeggiata per scoprire il Parco accompagnati ragazzi del Servizio Civile.

Dal 29 settembre al 10 ottobre, invece, si andrà alla scoperta di Cascina Butto, potendo richedere una visita guidata del centro visite allestito all’interno della sede del parco regionale oppure programmare una passeggiata sui sentieri del Parco per scoprire l’autunno con il supporto dei ragazzi del Servizio Civile.

Tutte le attività sono gratuite. È richiesta la prenotazione per le attività dal 1 al 26 settembre e dal 29 settembre al 10 ottobre compilando il form online presente sul sito del Parco www.parcocurone.it

Per ulteriori domande o dubbi scrivere a iniziative@parcocurone.it