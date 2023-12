Anche Casatenovo premiato come comune riciclone 2023

Il Comune di Casatenovo ha migliorato i dati relativi alla raccolta dei rifiuti

Picchi: “Il risultato ottenuto sottolinea e dimostra l’efficacia dell’intero sistema di raccolta differenziata porta a porta”

CASATENOVO – La raccolta differenziata è aumentata passando dal 78,3% del 2021 al 85,8% del 2022, mentre i rifiuti indifferenziati prodotti pro capite si sono abbassati scendendo dai 99,9 kg del 2021 ai 63,2 kg del 2022. E’ grazie a questi risultati virtuosi che il Comune di Casatenovo ha ricevuto, per la prima volta, l’attestato Comune Riciclone anno 2023 – Legambiente Onlus.

Un importante riconosciuto, assegnato anche ad altri 18 comuni della Provincia di Lecco, con cui vengono premiate realtà locali più virtuose nella gestione dei rifiuti e che hanno ridotto in modo drastico la produzione di rifiuti indifferenziati.

“Voglio ringraziare i cittadini, le aziende e le istituzioni del territorio per l’impegno costante e la proficua collaborazione, che ci hanno permesso di ottenere insieme questo importante riconoscimento – puntualizza l’assessore all’Ambiente Marta Picchi -. Il risultato ottenuto sottolinea e dimostra l’efficacia dell’intero sistema di raccolta differenziata porta a porta, l’importanza delle campagne di sensibilizzazione, dei progetti di educazione ambientale, delle giornate ecologiche promosse dalle associazioni e in ultimo, ma non meno importante l’efficacia del sistema di misurazione puntuale (sacco rosso) da poco introdotto nel nostro Comune”.

L’assessore vuole rivolgere poi “un ringraziamento particolare da tutta l’Amministrazione a Gabriella Garrisi, dipendente dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune, che da anni segue personalmente il servizio Ecologia e Ambiente con precisione, competenza e particolare attenzione alle tante richieste provenienti da cittadini e aziende e rivestendo ruolo di referente con l’azienda Silea spa nella gestione non semplice ed in continua evoluzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul territori”.