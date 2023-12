Anche Casatenovo sperimenta Glutton, l’aspiratore stradale ecosostenibile

Il servizio sperimentale è pensato per aumentare il decoro urbano

L’assessore Picchi: “Il risultato di questo primo intervento sperimentale di pulizia si è rivelato molto efficace ed efficiente”

CASATENOVO – Anche a Casatenovo, grazie alla stretta collaborazione con Silea Spa, è stato finalmente testato un nuovo servizio sperimentale pensato per aumentare il decoro urbano e reso possibile grazie a “Glutton”, un aspiratore elettrico stradale di nuova generazione che il Comune ha avuto in prova per un’intera mattinata.

Il macchinario elettrico è in grado di aspirare qualsiasi tipo di rifiuto: carta, cartone, pacchetti di sigarette, lattine, bottiglie, foglie, carta, senza alcuna fatica, agevolando le operazioni di pulizia svolte dall’operatore.

Il puntale flessibile consente di infilarsi in ogni tipo di fessura, riuscendo ad aspirare anche il più piccolo rifiuto.

Nel corso della prova, effettuata dagli operatori di Silea Spa, sono state pulite piazza Repubblica, piazza Mazzini, via Manzoni, via Giovenzana e l’area pedonale antistante la fermata dell’autobus di piazza Repubblica particolarmente interessata dalla presenza di piccoli rifiuti (mozziconi, foglie, carte, ecc) difficilmente rimovibili con i mezzi tradizionali.

“Il risultato di questo primo intervento sperimentale di pulizia si è rivelato molto efficace ed efficiente tanto da spingere l’Amministrazione Comunale a valutare di introdurre per il prossimo anno questo nuovo servizio in modo puntuale integrandolo con i servizi di igiene stradale già presenti su tutto il territorio di Casatenovo” commenta Marta Picchi, assessore all’ecologia e ambiente.