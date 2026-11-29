La cooperativa sociale di Paderno d’Adda presente a uno dei più prestigiosi appuntamenti istituzionali italiani

L’assemblea è stata inaugurata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

PADERNO D’ADDA – Dalla Brianza al panorama nazionale: Paso Cooperativa Sociale ha partecipato mercoledì 25 novembre alla 43esima Assemblea Nazionale ANCI, ospitata a Veronafiere, uno dei più autorevoli appuntamenti istituzionali italiani, che riunisce sindaci, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nello sviluppo dei territori.

L’edizione 2026, dal titolo “Cara Italia. I Sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica”, ha visto la presenza all’inaugurazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha sottolineato la centralità dei Comuni nella vita democratica del Paese, quali istituzioni più vicine ai cittadini, chiamate a tradurre i valori della Costituzione in diritti, servizi e opportunità.

“La nostra presenza all’evento segna una tappa significativa nel percorso di crescita e consolidamento della cooperativa, nonché un’importante occasione per ampliare la nostra rete di relazioni istituzionali e approfondire nuove prospettive di collaborazione con le pubbliche amministrazioni – precisano dalla Cooperativa – . Il dialogo tra enti locali e Terzo Settore è infatti strategico per affrontare le sfide sociali, ambientali ed economiche delle comunità”.

In più di vent’anni di presenza sul territorio, Paso ha maturato un patrimonio di competenze e progettualità che spazia dai servizi educativi e per la prima infanzia all’autismo e alle politiche giovanili, dall’inclusione lavorativa alla sartoria e all’agricoltura sociale, dalla mobilità sostenibile alla rigenerazione ambientale, coniugando innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale.

A Verona, il team PASO ha preso parte a una giornata di incontri e confronto in un contesto di alto profilo istituzionale. Una realtà fortemente radicata nel territorio lecchese e brianzolo, che guarda oltre i propri confini, valorizzando su scala nazionale le competenze maturate a livello locale e il ruolo della cooperazione sociale nella costruzione di comunità più inclusive, sostenibili e innovative.