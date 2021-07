Anche Santa Maria Hoè omaggia il tenore Di Stefano: oggi avrebbe compiuto 100 anni

Cade oggi il centenario della nascita del grande tenore Giuseppe Di Stefano

L’omaggio al cimitero a Santa Maria Hoè. Al suo paese natale, in Sicilia, il festival con una tavola rotonda a lui dedicata

SANTA MARIA HOE’ – Anche Santa Maria Hoè omaggia il tenore Giuseppe Di Stefano in occasione di quello che sarebbe stato il suo centenario. Siciliano d’origine, il famoso cantante lirico, stimato e apprezzato in tutto il mondo, scelse proprio il comune brianzolo come sua dimora e qui morì il 3 marzo del 2008. Questa mattina l’amministrazione comunale ha voluto ricordarlo posizionando dei fiori sulla sua tomba.

Presente il sindaco Efrem Brambilla che ha sottolineato di aver un vivo ricordo di Di Stefano: “Da bambino frequentava spesso casa mia in frazione Sancina a Santa Maria Hoè. Era amico di mio padre ed apprezzava molto la sua pittura. Inoltre sovente parlava con mio nonno per ore. Conosceva benissimo anche il nostro dialetto brianzolo. Molti a Santa Maria Hoè si ricordano che riempisse di vocalizzi le nostre bellissime vallate”.

Lo stesso Brambilla ha voluto ricordare quello che Luciano Pavarotti ripeteva sul tenore: “Il mio idolo è Giuseppe Di Stefano; questo mi costò addirittura, per l’unica volta in vita mia, uno schiaffo da mio padre, che continuò a preferirgli altri tenori. La sua voce è musica, anzi la musica. E’ il mio modello. Mi piace il suo cantare aperto, l’emissione perfetta, lo straordinario calore della sua voce in ogni registro e dico una cosa, quando è in stato di grazia, non c’è nessuno che possa rivaleggiare con lui”.

Oggi, in occasione del centesimo anniversario del tenore siciliano verrà inaugurato il Festival Lirico dei Teatri di Pietra con Giuseppe Di stefano “nume tutelare” dell’edizione 2021. Promossa dal Coro Lirico Siciliano con un significativo tributo a Giuseppe Di Stefano, nella splendida cornice del Castello normanno di Motta Santa Anastasia, città natale dell’indimenticato tenore, il festival vede tra gli organizzatori, a fianco tra l’altro dell’Unione europea e della Regione Sicilia, anche dell’amministrazione comunale di Santa Maria Hoè.

Oggi pomeriggio, alle 19, è prevista una tavola rotonda con alcuni tra i più prestigiosi musicologi che discuteranno dell’immenso lascito artistico del grande cantante lirico siciliano. A seguire il Gala Lirico Corale con la partecipazione straordinaria di Enea Scala tenore lirico.