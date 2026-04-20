Anci Giovani: gli amministratori under 35 del Casatese e Meratese protagonisti a Napoli

Anci Giovani: c’erano anche gli amministratori del Meratese e del Casatese

Mattia Salvioni (Merate) e Melissa Cereda (Barzago) hanno preso parte al primo incontro nazionale dei Sindaci Under 35

MERATESE – Una rappresentanza dei giovani amministratori Under 35 del Meratese e Casatese ha preso parte nei giorni scorsi, insieme ai colleghi provenienti da tutta Italia, al 15° Incontro Nazionale di ANCI Giovani, svoltosi a Napoli.

Tra i partecipanti del territorio erano presenti il sindaco di Merate Mattia Salvioni, la sindaca di Barzago Melissa Cereda, il vicesindaco di Casatenovo Lorenzo Citterio, il vicesindaco di Olgiate Molgora Matteo Fratangeli, l’assessora di Brivio Elisa Rossi, la consigliera di Imbersago Eleonora Lavelli e il consigliere di Casatenovo Tommaso Albrigo.

Sono stati due giorni importanti di confronto, approfondimento e formazione, partendo dai temi centrali che riguardano le nuove generazioni e dal ruolo che i giovani possono e devono avere come protagonisti del futuro del Paese.

In questa occasione si è inoltre svolto il primo incontro nazionale dei Sindaci Under 35, al quale hanno partecipato il Sindaco di Merate Mattia Salvioni e la Sindaca di Barzago Melissa Cereda.

Durante l’incontro sono stati presentati i risultati di una recentissima ricerca Ipsos sulla “Mappa dei bisogni dei giovani”. Tra i punti emersi dallo studio spicca il fatto che oltre il 55% dei giovani intervistati ritiene di avere un sogno da realizzare, si

considera duttile e capace di adattarsi alle situazioni che gli si presentano, determinato a

perseguire i propri obiettivi e desiderosi di mettersi in gioco.

E’ emersa anche una forte motivazione tra i giovani ad impegnarsi per il bene comune: 8 su 10 vogliono fare la loro parte e ritengono che le capacità individuali dovrebbero essere messe a disposizione del bene della comunità (circa 1 su 4 è molto d’accordo).

Per 7 giovani intervistati su 10 la propria vita ideale è un miraggio (per 1 su 2 è molto distante della propria vita reale): soprattutto per i più giovani, i residenti nei grandi centri urbani e gli appartenenti ai ceti meno abbienti, ceto popolare in particolare.

Il costo della vita appare come la preoccupazione più urgente per i giovani, indicata da 1 intervistato su 2. Seguono, con 10 punti di distacco, le preoccupazioni relative a lavoro e carriera. Circa un giovane su 4 è particolarmente preoccupato per il benessere mentale e fisico, per la sicurezza e la criminalità e per i conflitti e l’instabilità geopolitica internazionale.

Lo studio rappresenterà la base di lavoro su cui il gruppo dei Sindaci Under 35 e dei giovani amministratori costruirà iniziative, proposte e progettualità nei prossimi mesi e anni, con l’obiettivo di dare risposte concrete alle esigenze delle nuove generazioni.

Qui il link allo studio completo: https://www.anci.it/wp-content/uploads/2026/04/26-019155-Giovani- Istituzioni-locali-INDAGINE-Ipsos-Doxa.pdf

Nel corso della due giorni si sono susseguiti workshop tematici, momenti di confronto istituzionale e incontri con esponenti del Governo e della società civile, confermando il valore di ANCI Giovani come spazio di crescita, dialogo, creazione e discussione di proposte e partecipazione per i nuovi amministratori locali.