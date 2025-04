Aperta a Olgiate la nuova sede Cisl: “Una presenza importante sul territorio”

L’inaugurazione si è tenuta questa mattina, giovedì, negli spazi di via Fabbricone

Ci si potrà rivolgere per assistenza fiscale, patronato, sportello sociale e sindacato pensionati oltre a ricevere informazioni su molti altri campi

OLGIATE MOLGORA – Un’apertura che vuole rappresentare un segno di presenza e attenzione al territorio e alla sua comunità. Tante persone hanno preso parte questa mattina, giovedì, all’inaugurazione della nuova sede Fnp Cisl pensionati in via Fabbricone, la strada che corre parallela alla ferrovia.

Curiosità e interesse hanno infatti contraddistinto la cerimonia che ha sancito l’apertura ufficiale dei locali, dove ci si potrà rivolgere per i servizi di assistenza fiscale, patronato, sportello sociale e sindacato pensionati. Non solo. Sarà possibile anche ricevere informazioni su vertenze di lavoro, pratiche per gli immigrati, assistenza agli inquilini, pratiche di disoccupazione e assistenza sindacale ai lavori venendo indirizzati verso sportelli specializzati su queste tematiche.

Grazie all’apporto fondamentale di diversi volontari, la nuova sede, situata in una posizione baricentrica rispetto alla stazione e altri servizi del paese, sarà operativa praticamente tutti i giorni da lunedì a venerdì, garantendo un’apertura ampia e in grado di intercettare i bisogni degli iscritti.

“Prima eravamo a Beverate, ma da tempo volevamo trasferirci a Olgiate, puntando su una zona facilmente accessibile dalle persone – ha spiegato Gianpaolo Corneo, responsabile Fnp Cisl, zona Merate, soffermandosi sulla genesi del progetto olgiatese – . Due anni fa Claudio (Cogliati, ndr), mi ha buttato l’idea di venire a Olgiate e da lì è nato il tutto”.

Le vetrine vuote di via Fabbricone sono apparse lo spazio ideale per dare forma al nuovo progetto con i locali suddivisi in uno spazio d’accoglienza e una sala con due scrivanie per svolgere le diverse pratiche in presenza, dando innanzitutto ascolto alle persone.

Un aspetto, quest’ultimo, ribadito anche da Enrico Civillini, segretario generale Fnp Monza Brianza Lecco: “Al giorno d’oggi, dove tutto è confinato all’online e alle mail, avere un volto di riferimento diventa un elemento prezioso che noi riusciamo ad offrire anche grazie ai tanti volontari che mettono a disposizione il loro tempo”.

Civillini ha poi posto l’accento sull’importanza del bacino meratese: “Questa zona per noi è fondamentale: avere tanti iscritti si traduce anche in tanta responsabilità perché il sindacato è ancora un punto di riferimento. Basta pensare che quando non si sa più cosa fare, si va dal sindacato”.

Parole a cui hanno fatto eco quelle di Giuseppe Saronni, segretario regionale Fnp Cisl Pensionati, che ha elogiato anche la bellezza e la funzionalità della sede olgiatese: “Ogni apertura rappresenta una bella occasione di vicinanza e presenza al territorio. Adesso dobbiamo riempire questi spazi di accoglienza, in modo che chi vi entri passa trovare serenità e ascolto perché il sindacato è, in primo luogo, un posto di ascolto. Ovviamente poi dovremo riuscire a intercettare anche nuovi iscritti in modo da avere una valida rappresentanza, ma sono sicuro che ci riusciremo”.

Presente alla cerimonia, a cui ha preso parte anche don Giancarlo Cereda per la benedizione, anche il segretario Cisl Roberto Frigerio che ha voluto ringraziare tutti i collaboratori che grazie al loro impegno hanno reso possibile arrivare a questo traguardo, che rappresenta un punto di un nuovo inizio.

Soddisfatto dell’apertura anche il sindaco di Olgiate Giovanni Battista Bernocco che ha evidenziato come ogni apertura faccia crescere il territorio, contribuendo al rafforzamento della comunità.

La sede FnP Cisl Pensionati di via Fabbricone 75 osserverà i seguenti orari: lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17, martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14.15 alle 16.30, mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17, giovedì dalle 9 alle 12 e venerdì dalle 9 alle 12.