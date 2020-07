Arlate si è rifatta il look: asfalti, luci a led e la piazzetta vicino al polo culturale

L’intervento, costato 357mila euro, è stato finanziato in parte con gli oneri di urbanizzazione di un privato

Posizionata anche una colonnina per la ricarica delle auto elettriche

CALCO – Sottoservizi rifatti completamente, pali della luce a led, più parcheggi e un sedime stradale riqualificato con la posa di acciottolato per via Alla Chiesa e l’asfalto naturale pavement in via San Gottardo. Ma anche un nuova piazzetta in corrispondenza del polo culturale (ex scuole) e una colonnina di Enel X per la ricarica delle auto elettriche.

E’ stato rimesso a nuovo il centro di Arlate grazie al corposo intervento di riqualificazione di via San Gottardo e via Parrocchiale realizzato dall’amministrazione comunale a scomputo degli oneri di urbanizzazione previsti nell’ambito della convenzione urbanistica con la società Pirovano Vini 1910 srl. Affidate all’impresa Fratelli Rotanodari di Almenno San Bartolomeo, le opere sono costate complessivamente 357.000 euro, finanziato per 252.000 con oneri di urbanizzazione corrisposti dal privato e con 105.000 euro messi a disposizione dal Comune.

Soddisfatto il sindaco Stefano Motta che ha anche annunciato che nella prima settimana di settembre verrà effettuata la lamatura della strada in asfalto al fine di conferire alla stessa il caratteristico colore “viola-marrone” tipico del porfido ed in modo da uniformarla al contesto storico rappresentato dall’antico monastero cluniacense che domina la collina. Prevista invece per i mesi di settembre-ottobre la piantumazione delle aiuole.

Contestualmente verrà completato e collaudato il sistema di videosorveglianza nel tratto in questione e nell’intera frazione di Arlate.

Nel dettaglio l’intervento è consistito nel rifacimento integrale dei sottoservizi (rete idrica, fognatura, condutture di raccolta acque chiare), nella rimozione dei vecchi pali in cemento della rete di illuminazione pubblica che sono stati sostituiti da un impianto moderno e funzionale con corpi illuminanti a tecnologia “led”, nell’ampliamento dei parcheggi esistenti, nella formazione di marciapiedi, nel rifacimento del sedime stradale, realizzato in acciottolato per la via Alla Chiesa ed in asfalto natural pavement per la via San Gottardo.

L’edificio del polo culturale, già oggetto di ristrutturazione lo scorso anno, è stato dotato di piazzetta rialzata con pavimentazione in blocchetti di cemento con finitura in graniglia di granito. L’intervento ha comportato la rimozione del muretto esistente e della recinzione in rete metallica.