Arrivano i Red Days: tre giorni di festa con la Cri Casatenovo

Appuntamento dal 13 al 15 giugno al centro sportivo di Barzago

Nutrito il programma di attività dei Red Days tra musica, buon cibo, spettacoli e giochi

BARZAGO – E’ partito il conto alla rovescia per i Red Days, manifestazione promossa dal Comitato di Casatenovo della Croce Rossa con l’obiettivo di far conoscere e promuovere la bella realtà fondata nel 1992.

Tre giorni di festa, conditi da musica, buon cibo, giochi e spettacoli per richiamare e sensibilizzare più gente possibile intorno ai principi e alle finalità della Croce Rossa italiana.

Guidato da Corrado Colombo, il comitato di Casatenovo si compone di oltre duecento volontari, impegnati sette giorni su giorni, nelle attività di emergenza e nei servizi sociosanitari in particolar modo nei Comuni del Casatese.

Ed è proprio un Comune di questo territorio, Barzago, a ospitare, nel suo centro sportivo, i Red Days, manifestazione che è diventata anche un’occasione per riconoscere l’impegno e la dedizione di chi, da anni, indossa con fierezza e orgoglio, la divisa da volontari.

La festa aprirà i battenti venerdì 13 giugno alla sera: la cucina aprirà dalle 19 mentre dalle 21 sarà possibile gustarsl il concerto dei Damatrà. Il copione musica e buon cibo verrà replicato sabato 14 giugno con la cucina sempre aperta dalle 19 e il palco questa volta assegnato ai Blues Revenge.

Fitto il programma di domenica 15 giugno: alle 10, alla presenza delle autorità, si terranno le premiazioni dei volontari storici. A seguire cibo, giochi, spettacoli e musica. Sarà infatti possibile mangiare anche a pranzo, con l fornelli accesi a partire dalle 12 mentre alle 14.30 avranno inizio le Olimpiacri, torneo a squadre in stile olimpico. Alle 17 magia e divertimento con lo spettacolo del mago Pistakkio mentre alla sera, dopo l’estrazione della lotteria alle 20.30, largo al concerto di Davide Marchetta.