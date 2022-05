Arteterapia: due appuntamenti gratuiti a Montevecchia e Villa d’Adda

Appuntamento il 14 maggio a Montevecchia e il 15 a Villa d’Adda

Sarà l’occasione per sperimentare e sperimentarsi con pratiche creative differenti

MONTEVECCHIA – Due pomeriggi gratuiti con l’arteterapia per sperimentare e sperimentarsi con pratiche creative differenti. E’ quanto propone l’iniziativa “Incontr-Arti nel respiro della natura”, promossa all’interno delle settimane delle ArtiTerapie del Cal (Centro Artiterapie Lecco) per far conoscere e sperimentare queste discipline. Il primo incontro si terrà sabato 14 maggio a Montevecchia in via del Fontanile 8 (area scuola infanzia), mentre il secondo avrà luogo domenica 15 maggio a Villa d’Adda in via al Porto (area traghetto leonardesco).

I due appuntamenti hanno ricevuto il patrocinio del Comune di Montevecchia, del Comune di Villa D’Adda e del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. In caso di pioggia saranno spostati al weekend successivo.

“Gli incontri sono aperti a tutti e prevedranno varie esperienze pratiche e creative tramite differenti mezzi espressivi: il movimento, la danza, la musica, il segno grafico. Non è richiesta nessuna competenza specifica, solo un po’ di voglia di stare insieme, sperimentare ed esprimersi – spiegano gli organizzatori -. Dopo due anni così complessi e faticosi, proviamo a vivere occasioni di incontro, in cui tornare a respirare in contatto con noi stessi, gli altri e la natura. L’arte e la creatività sono parte del nostro modo di essere e stare nel mondo: viene a scoprire come liberarle e dar loro voce”.

A condurre i due pomeriggi ci saranno le professioniste nelle artiterapie del nodo di Merate: Francesca Cardinetti, Paola Colombo, Virginia Conti, Silvia Cornara, Jessica Pisano, Lianne Schreuder e Viviana Visconti.

Per iscrizioni e informazioni: arti.merate@gmail.com