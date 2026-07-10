Asst Lecco, novità per il servizio navetta tra il Manzoni e il Mandic

Servizio semplificato per cittadini, utenti e accompagnatori

MERATE – ASST Lecco e Comune di Merate informano che il servizio navetta di collegamento tra l’Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate e l’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco sarà ulteriormente semplificato e reso più accessibile per cittadini, utenti e accompagnatori.

Sarà infatti possibile accedere al servizio anche senza prenotazione preventiva e pagare direttamente a bordo tramite POS, con modalità contactless, senza necessità di effettuare il pagamento anticipato (restano valide le consuete modalità di prenotazione: è possibile prenotare entro le ore 14.00 del giorno precedente alla corsa presso gli sportelli ASST Lecco o contattando il numero unico aziendale 0341.253000, digitando il tasto 1).

La novità rappresenta un importante passo avanti nella direzione di una maggiore facilità di utilizzo del collegamento tra i due presidi ospedalieri, rendendo il servizio più immediato, flessibile e vicino alle esigenze delle persone. La navetta potrà così essere utilizzata con modalità analoghe a quelle dei mezzi pubblici, consentendo agli utenti di salire a bordo e provvedere al pagamento direttamente in vettura.

L’introduzione del pagamento tramite POS a bordo e l’eliminazione dell’obbligo di prenotazione preventiva mirano infatti a favorire un accesso più semplice al servizio, riducendo i passaggi organizzativi richiesti e agevolando in particolare chi ha necessità di spostarsi tra i due ospedali in tempi rapidi o con esigenze non programmabili con anticipo.

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